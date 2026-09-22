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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ташуев о «Родине»: «Важно, какой стиль игры хочет клуб. Я в «Енисей» шел под проект выхода в РПЛ к 2028 году, но клуб финансово не готов к этому. Нужен анализ, общение с руководством»

Бывший тренер « Енисея » Сергей Ташуев порассуждал о возможной работе в « Родине » после увольнения испанца Хуана Диаса.

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