Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Сергеев
    Раньше я боялся темноты. Но вчера пришли квитанции ЖКХ. Теперь я боюсь света, тепла и воды. И еще немного мусора.Юрист назвал необ...
  • Генрих
    Трава на болоте...куда ветер, туда и она. Политическая проститутка, однако.Известный алтайск...
  • Геннадий Бережнов
    Тема прекращения огня на Украине требуем много времени и закончится с капитуляцией Киева!Россия и США обсу...

К врачу не идут. Как на Алтае будут спасать мужчин, которые умирают намного раньше женщин

К врачу не идут. Как на Алтае будут спасать мужчин, которые умирают намного раньше женщин

Чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни в крае, нужно замотивировать мужское население следить за здоровьем, уверен Дмитрий Попов Отдельным приоритетом в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в Алтайском крае станет борьба за здоровье мужского трудоспособного населения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх