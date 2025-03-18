К врачу не идут. Как на Алтае будут спасать мужчин, которые умирают намного раньше женщин

Чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни в крае, нужно замотивировать мужское население следить за здоровьем, уверен Дмитрий Попов Отдельным приоритетом в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в Алтайском крае станет борьба за здоровье мужского трудоспособного населения.