«Я стану русским, чтобы надрать ему задницу». Генри Сехудо бросил вызов Петру Яну

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо в ответ на вызов со стороны китайского бойца UFC Сонг Ядонга сам вызвал на бой экс-обладателя титула UFC в весовой категории до 61 кг россиянина Петра Яна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии