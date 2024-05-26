«Я стану русским, чтобы надрать ему задницу». Генри Сехудо бросил вызов Петру Яну

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо в ответ на вызов со стороны китайского бойца UFC Сонг Ядонга сам вызвал на бой экс-обладателя титула UFC в весовой категории до 61 кг россиянина Петра Яна.