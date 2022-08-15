Сенатор Пушков усомнился в способности ФРГ пережить зиму без российского газа

Российский сенатор Алексей Пушков в посте от 14 августа на своей страничке в социальной сети выразил мнение, что предстоящая зима станет серьезным тестом для экономики и промышленности Германии.
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