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Сенатор Пушков усомнился в способности ФРГ пережить зиму без российского газа

Сенатор Пушков усомнился в способности ФРГ пережить зиму без российского газа

Российский сенатор Алексей Пушков в посте от 14 августа на своей страничке в социальной сети выразил мнение, что предстоящая зима станет серьезным тестом для экономики и промышленности Германии.

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