Создавая цветник «с обложки журнала», мы зачастую получаем не совсем то, что ожидали: здесь желтеют листья, у этого растения полегли

Когда мы создаем клумбу, похожую на «обложку журнала», то часто получаем нечто совсем не соответствующее нашим ожиданиям: вот у этого растения желтеют листья, у этого растения падают стебли, у того многолетника основание полностью оголяется, а на месте тех ярких цветов вдруг появляется пустое место.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии