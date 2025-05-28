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  • Зайка БанзайкаИгры
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  • Вячеслав Кудрявцев
    да ну нах!У разных огородны...

Создавая цветник «с обложки журнала», мы зачастую получаем не совсем то, что ожидали: здесь желтеют листья, у этого растения полегли

﻿﻿Когда мы создаем клумбу, похожую на «обложку журнала», то часто получаем нечто совсем не соответствующее нашим ожиданиям: вот у этого растения желтеют листья, у этого растения падают стебли, у того многолетника основание полностью оголяется, а на месте тех ярких цветов вдруг появляется пустое место.

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