Новые ОЭЗ создадут в трех регионах России

И еще две будут расширены.В России продолжается работа по строительству Особых Экономических Зон, где бизнес имеет возможность на специальных облегченных условиях производить важные для экономики страны продукты.
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