Травматолог рассказал, как выбрать идеальную горку для катания на ледянке

Врач Абакаров: для катания на ледянке стоит выбирать горку без ям Для безопасного катания на ледянке стоит выбирать ровную горку — без ям, ухабов и трамплинов, посоветовал врач-травматолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Ибрагим Абакаров.
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