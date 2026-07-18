Музей советских продуктов: банки, батарейки и духи, которым десятки лет

В доме Фролова в Пскове находится музей советских продуктов и промышленных товаров. В коллекции можно увидеть редкие экспонаты времён СССР: консервы, сиропы, леденцы, кофе, батарейки, аккумуляторы и знаменитые духи разных лет выпуска.
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