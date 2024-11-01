Радомир Маркуш 31 октября 2024 г., 21:12 Как жалуются самостийные эксперты, в успешных атаках на опорники ВСУ участвуют мощные бронеколонны ВС РФ «Подразделения группировки войск „Запад“ освободили населенный пункт Кругляковка», — сообщается в сводке нашего оборонного ведомства.
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