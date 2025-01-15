Новая модельная библиотека откроется в Братске в 2025 году

Новую модельную библиотеку создают в городе Братске. Она откроется в октябре 2025 года. Как сообщила во время поездки в город министр культуры Иркутской области Олеся Полунина, здание, в котором учреждение будет работать, было спроектировано для детского сада, так что специалистам предстоит переформатировать его.