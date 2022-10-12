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СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов

СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов

В СМИ появилась официальная информация о том, что НАТО рассматривает возможность провести одно мероприятие, которое можно воспринимать как ответные меры на действия России – а именно, на объявление частичной мобилизации, на проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях и на последующее их вхождение в состав Российской Федерации на правах […] Сообщение СМИ узнали, чем НАТО может ответить на вхождение в Россию новых регионов появились сначала на Налоги и бухгалтерия.

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