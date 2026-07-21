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Дрэймонд Грин: «Заявление Сильвера нисколько не ускорит решение Леброна, а наоборот – затянет»

Несколько дней назад комиссионер НБА Адам Сильвер призвал свободного агента Леброна Джеймса скорее принять решение о новой команде, сославшись на проблемы с составлением календаря.

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