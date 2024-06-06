Экс-советник Пентагона похвалил ВС России за успехи на Украине

Российская армия успешно внедрила инновационные военные технологии в конфликте на Украине. Об этом профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
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