Дубинский: Зеленский стал препятствием для урегулирования конфликта

Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил своем в Telegram-канале, что Владимир Зеленский должен покинуть пост президента, поскольку является препятствием для урегулирования конфликта на Украине.
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