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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Пульмонолог: универсального лекарства от ХОБЛ нет

Пульмонолог: универсального лекарства от ХОБЛ нет

Современные схемы лечения позволяют контролировать симптомы, замедлять прогрессирование болезни и снижать риск обострений Министерство здравоохранения РФ разработало проект по борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), который планируется реализовать до 2030 года.

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