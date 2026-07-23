Пульмонолог: универсального лекарства от ХОБЛ нет

Современные схемы лечения позволяют контролировать симптомы, замедлять прогрессирование болезни и снижать риск обострений Министерство здравоохранения РФ разработало проект по борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), который планируется реализовать до 2030 года.