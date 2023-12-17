Сколько в мире коров и почему в космос нельзя без скафандра: рубрика интересных фактов

ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ Сколько на Земле коров? Вот уже восемь тысяч лет люди интенсивно разводят коров. Сегодня по численности эти млекопитающие занимают второе место после человека – на Земле их 1,3 млрд особей.
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