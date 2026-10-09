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Саратовский суд не нашёл состава преступления орловского адвоката в деле о сожжении улик

Саратовский суд не нашёл состава преступления орловского адвоката в деле о сожжении улик

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове частично отменил приговор орловскому адвокату Дарье Майоровой и её сообщнице Инге Романовой, прекратив преследование по делу об уничтожении улик о многомиллионных бюджетных хищениях.

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