Президент Польши вывел на чистую воду премьера, выдумавшего отчёт ЦРУ о России Варшава никогда не питала тёплых чувств к Москве, даже в советские времена.
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