Что будет с квотами на уголь – власти обсуждают условия для добывающих регионов Татьяна АрестоваИзменения в квотах на экспорт угля из добывающих регионов могут привести к серьезным последствиям для отрасли.
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