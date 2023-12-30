Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении семьи из Краснодарского края

В социальных медиа сообщается, что в г. Сочи в отношении семьи с ребенком-инвалидом со стороны бывших собственников их недвижимости совершаются мошеннические действия, связанные с попытками завладения этим имуществом.
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