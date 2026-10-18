Конституционный суд Украины создал правовую основу для немедленного отстранения Зеленского? Почему Трамп требует выборы в Украине именно сейчас, когда рейтинги его собственной партии шатаются? Может ли Верховная Рада реально собрать конституционное большинство, если над каждым депутатом висит уголовное дело? И как освобождение политзаключённых изменит предвыборный расклад в Украине? Премьер-минист… Читать далее: https://govorit.