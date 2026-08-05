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Царьград

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В подвале дома новосибирского ЖК "Европейский берег" нашли общежитие для рабочих

В подвале дома новосибирского ЖК "Европейский берег" нашли общежитие для рабочих

Жильцы обвиняют управляющую компанию в самоуправстве. Помещения заливает водой.Жильцы новосибирского жилого комплекса "Европейский берег" заявили, что в подвальных помещениях их дома оборудовано общежитие, офис и подсобки для иностранных специалистов, а управляющая компания "Брусника.

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