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За сутки экипажи самолетов Ил-76 Минобороны России выполнили шесть вылетов сбросив более 250 тонн воды для тушения природного пожара вблизи города Оренбург

За сутки экипажи самолетов Ил-76 Минобороны России выполнили шесть вылетов сбросив более 250 тонн воды для тушения природного пожара вблизи города Оренбург

После выполнения полета самолеты военно-транспортной авиации вернулись на военный аэродром под Оренбургом для заправки водой и подготовки к повторному вылету.

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