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В Архангельске открылся бесплатный каток на стадионе «Буревестник»

В Архангельске открылся бесплатный каток на стадионе «Буревестник»

На открытии катка показательные выступления провели игроки дубля «Водника», которые являются студентами САФУТакже на церемонии, которая прошла накануне, зрелищное выступление показала группа поддержки «Arctic Team».

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