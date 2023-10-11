Почему Россия не может поддерживать Израиль

Простите, Израиль с Заглавной буквы. А то что в Израиле проживают 1,2 млн. соотечественников из СССР, в т.ч. Ветераны ВОВ... Это никого уже не интересует

Роман Рафаилов

Им надо просто стереть Израиль с лица Земли! Зависть, злость, воспитанные с молоком матери...Когда-то Голда Меир сказала: "Мир на этой Земле наступит тогда, когда Арабы будут любить своих детей больше, чем ненавидеть евреев". Историю надо знать такой, какой она была много, много веков назад .Поэтому ЛИНА права: Кто здесь ГОСТЬ, а КТО ХОЗЯИН?