Некоторые люди удивляются, почему русские однозначно не встали на сторону Израиля и не осудили палестинцев.
Почему Россия не может поддерживать Израиль
Комментарии
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Роман Рафаилов
Простите, Израиль с Заглавной буквы. А то что в Израиле проживают 1,2 млн. соотечественников из СССР, в т.ч. Ветераны ВОВ... Это никого уже не интересует
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13 час.
Роман Рафаилов
Им надо просто стереть Израиль с лица Земли! Зависть, злость, воспитанные с молоком матери...Когда-то Голда Меир сказала: "Мир на этой Земле наступит тогда, когда Арабы будут любить своих детей больше, чем ненавидеть евреев". Историю надо знать такой, какой она была много, много веков назад .Поэтому ЛИНА права: Кто здесь ГОСТЬ, а КТО ХОЗЯИН?
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12 час.
Таисия Иванова
Многострадальный народ Палестины, все время сражается за свою территорию, где их предки проживали много веков, а теперь их выгоняют... это несправедливо....
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12 час.
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