Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Суть не в том кто хозяин, а в том, что берега попутали . Ничего и до них доберутся придет время. Зачистки идут , но в...Сотовые операторы...
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Почему Россия не может поддерживать Израиль

Почему Россия не может поддерживать Израиль

Некоторые люди удивляются, почему русские однозначно не встали на сторону Израиля и не осудили палестинцев.

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Комментарии
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Роман Рафаилов
Простите, Израиль с Заглавной буквы. А то что в Израиле проживают 1,2 млн. соотечественников из СССР, в т.ч. Ветераны ВОВ... Это никого уже не интересует
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13 час.
Роман Рафаилов
Им надо просто стереть Израиль с лица Земли! Зависть, злость, воспитанные с молоком матери...Когда-то Голда Меир сказала: &quot;Мир на этой Земле наступит тогда, когда Арабы будут любить своих детей больше, чем ненавидеть евреев&quot;. Историю надо знать такой, какой она была много, много  веков назад .Поэтому ЛИНА права: Кто здесь ГОСТЬ, а КТО ХОЗЯИН?
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12 час.
Таисия Иванова
Многострадальный народ Палестины, все время сражается за свою территорию, где их предки проживали много веков, а теперь их выгоняют... это несправедливо....
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12 час.

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