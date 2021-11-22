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Hot Cars: гиперзвуковые ракеты станут главным преимуществом российских АПЛ «Ясень»

Hot Cars: гиперзвуковые ракеты станут главным преимуществом российских АПЛ «Ясень»

Фото: - Невские Новости  /  Дмитрий Тарусов Россия успешно продолжает советские традиции по строительству мощного подводного флота и обладает уникальными по бортовому вооружению атомными субмаринами «Ясень», пишут эксперты канадского издания Hot Cars.

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