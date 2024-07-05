В Киргизии предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране

Киргизские спецслужбы предотвратили насильственный захват власти в республике, сообщает РИА Новости. В сообщении пресс-службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии говорится, что силовики пресекли деятельность деструктивной группировки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии