Ближний Восток: почему ВМС США не могут победить хуситов?

Влиятельный американский журнал Foreign Policy опубликовал статью «Почему ВМС США и их союзники не могут остановить хуситов?», в которой военные обозреватели издания пытаются понять, «почему месяцы интенсивных военно-морских операций Запада не смогли обеспечить безопасность Красного моря».