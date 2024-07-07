Ближний Восток: почему ВМС США не могут победить хуситов?

Влиятельный американский журнал Foreign Policy опубликовал статью «Почему ВМС США и их союзники не могут остановить хуситов?», в которой военные обозреватели издания пытаются понять, «почему месяцы интенсивных военно-морских операций Запада не смогли обеспечить безопасность Красного моря».
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