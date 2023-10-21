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На Западе назвали причину, которая поможет Путину победить на Украине

На Западе назвали причину, которая поможет Путину победить на Украине

Усталость от украинского конфликта может сыграть на руку России и обернуться крахом для Украины. Об этом пишет The TimesВ начале конфликта между Россией и Украиной страны Запада оказывали щедрую поддержку Киеву.

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