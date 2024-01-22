Совбез совести: в ООН обсудили Украину и теракты в Белгороде и Донецке

США и их союзники продолжат передавать Украине новые вооружения, не обращая внимания на удары ВСУ по гражданскому населению с использованием западного вооружения, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии