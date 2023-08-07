«Уже есть претензии на территории»: Казахстан засматривается на Оренбург и Поволжье

Аркадий Шацкий В целом в Казахстане понимают что к чему, кто их дурачит и куда их пытаются вести, и настроены пророссийски, да и сам Токаев такой, шум весь от отдельных нациков и подогревается ципсой. Вот в правительстве сидят взрощенные американцами и британцами кадры, они будут упираться до конца, деньги уже за границей, терять нечего. По украинскому пути не поведут, армии нет, если и соберут воевать не будут, военная тактика тут одна - разбегаться по степи в разные стороны, январские события доказали. Возможен Афганский вариант, но тут у России и Китая будут развязаны руки.

AB Anlrey Boracow К чему все эти дешевые базары? Надо то всего немного, заглянуть в историю Государства Российского назад лет на 120-150, достаточно вполне. Поднять документы тех лет и по ним определить что такое есть Казахстан!!! Вот что то мне подсказывает, что НИ ЧЕГО ПОДОБНОГО В ТЕХ ДОКУМЕНТАХ НИ КТО НЕ УВИДИТ. В Империи Российской такое название или слово как "Казахстан" отсутствовало в принципе. После внимательнейшего и тщательнейшего изучения исторических документов необходимо внести в ГосДуму и Совет Федерации предложение о возвращении исторических владений России, признании нелегитимными передачу земель разной рвани безродной, кочевым урюкам и бродячим племенам. Вот и весь ответ, какой должен быть.