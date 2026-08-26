ЦИК передаст 75 тысяч бюллетеней для голосования на выборах в Государственную Думу за рубежом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России организует передачу 75 тысяч бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, которые будут проводиться за рубежом.
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