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«Дошёл до настоящей глупости»: Трамп переименовал озеро Онтарио в «озеро Америка» и допустил переименование океанов

«Дошёл до настоящей глупости»: Трамп переименовал озеро Онтарио в «озеро Америка» и допустил переименование океанов

Президент США Дональд Трамп 27 августа подписал указ о переименовании озера Онтарио, которое расположено на границе канадской провинции Онтарио и американского штата Нью-Йорк, в «озеро Америка».

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