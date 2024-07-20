Израиль ударил по Йемену после атаки дрона хуситов

Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по порту Ходейда в Йемене в координации с США. В ночь на 19 июля хуситы атаковали Тель-Авив с помощью дрона, погиб один человекИзраиль нанес массированный удар по объектам хуситов в Йемене.
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