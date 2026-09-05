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Новости Брянска

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Брянцы смогут искать родственников и друзей через МВД по новым правилам

Брянцы смогут искать родственников и друзей через МВД по новым правилам

Теперь полиция не будет сообщать заявителю адрес разыскиваемого лица, а лишь свяжется с ним и предложит самостоятельно решить, хочет ли он восстановить контакт.

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