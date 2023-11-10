Заявления: Александр Стояногло может вернуться на должность генпрокурора

Адвокат Александра Стояногло Юрий Мэрджиняну утверждает, что его клиент может вернуться на должность генерального прокурора после решения Конституционного суда, которое, по его словам, «является дверью» в этом отношении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии