Евросоюз создаёт собственную армию. Чем это грозит России?

Европейские элиты дозрели до создания собственных вооружённых сил. Решение, обсуждавшееся примерно с 2015 года, принято на фоне военной спецоперации России на Украине с очевидным прицелом на противодействие аналогичным шагам Москвы в будущем.
Европейские элиты дозрели до создания собственных вооружённых сил. Решение, обсуждавшееся примерно с 2015 года, принято на фоне военной спецоперации России на Украине с очевидным прицелом на противодействие аналогичным шагам Москвы в будущем.
Свежие комментарии