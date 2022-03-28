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Евросоюз создаёт собственную армию. Чем это грозит России?

Евросоюз создаёт собственную армию. Чем это грозит России?

Европейские элиты дозрели до создания собственных вооружённых сил. Решение, обсуждавшееся примерно с 2015 года, принято на фоне военной спецоперации России на Украине с очевидным прицелом на противодействие аналогичным шагам Москвы в будущем.

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