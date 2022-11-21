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Болгария прекращает кормление беженцев с Украины - слишком дорого обходятся государству

Болгария прекращает кормление беженцев с Украины - слишком дорого обходятся государству

В Болгарии изменили государственную программу размещения украинских беженцев, исключив из нее питание.

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