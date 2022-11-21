Болгария прекращает кормление беженцев с Украины - слишком дорого обходятся государству

В Болгарии изменили государственную программу размещения украинских беженцев, исключив из нее питание.
Популярные статьи
- Контрабандистка с польским дипломатическим паспортом задержана ФСБ на месте преступления. В чем еще обвинит Москву польская сторона?
- Стадия принятия: баннер на саммите G20 с картой России с новыми субъектами уже не вызывает особого возмущения
- В Казахстане отменены концерты Полины Гагариной - местные активисты «вменяют» певице поддержку военной спецоперации на Украине
Свежие комментарии