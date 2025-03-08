Путин: женщины — участницы СВО всегда с честью выполняют боевые задачи

Женщины — участницы специальной военной операции (СВО) всегда с честью выполняют боевые задачи. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в поздравлении с 8 Марта, которое опубликовано на сайте Кремля.
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