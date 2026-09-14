TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 047 подписчиков

Фраза «Москва не резиновая» сделала её знаменитой: судьба и личная драма актрисы Людмилы Чернышёвой

Фраза «Москва не резиновая» сделала её знаменитой: судьба и личная драма актрисы Людмилы Чернышёвой

Афоризм о том, что столица вовсе не резиновая, давно укоренился в народном фольклоре. Но далеко не все помнят, что впервые эта фраза прозвучала с большого экрана из уст актрисы Людмилы Чернышёвой, сыгравшей яркие роли в советских фильмах «В добрый час!» и «Друг мой, Колька!.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым