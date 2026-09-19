Ортопед Литвиненко: у грыж, протрузий, инфаркта и инсульта есть общая причина

Врач предупредил о последствиях малоподвижного образа жизни.Врач-ортопед Андрей Литвиненко в комментарии для aif.
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