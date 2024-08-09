Софья Лебедева была агрессивна с иностранцами

30-летняя актриса Софья Лебедева рассказала о трудностях работы с иностранной командой. Артистка рассказала о своем опыте съемок в средневековой саге «Викинги: Вальхалла», являющейся спин-оффом популярного сериала «Викинги».
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