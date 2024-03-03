Названы особенности поразившей Abrams «Пираньи»

«Известия»: поразивший Abrams дрон «Пиранья-10» несет 4,5 килограмма нагрузки Российский FPV-дрон (first-person view — «вид от первого лица») «Пиранья-10», которым поразили переданный Киеву американский танк Abrams, способен нести до 4,5 килограмма полезной нагрузки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии