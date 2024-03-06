Микрохирурги Педиатрического университета 10 часов оперировали ребёнка, рука которого попала в блендер

В приёмное отделение клиники Педиатрического университета с диагнозом «рубленые раны области левого лучезапястного сустава» бригадой «скорой» был доставлен десятилетний мальчик, который травмировал руку кухонным прибором.
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