Вьетнам: Тонкинский цирк \Нельзя сказать, что американцы всем сердцем жаждали вторгнуться во Вьетнам: воспоминания о Корейской войне ещё были слишком ярки .
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вьетнам: Тонкинский цирк \Нельзя сказать, что американцы всем сердцем жаждали вторгнуться во Вьетнам: воспоминания о Корейской войне ещё были слишком ярки .
Свежие комментарии