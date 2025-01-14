Козырный вуз: в Сети нашли «университеты» для подготовки мошенников

В Сети нашли «университеты» для подготовки хакеров, их обучают атакам на российские компании. Жертвой могут быть и обычные пользователи — в интернете есть множество подобных курсов: преступников учат выманивать деньги у людей, а в конце занятий выпускникам даже устраивают экзамены.