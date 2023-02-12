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«Спортсмены и граждане России, не поддерживающие решение президента, не должны представлять страну». Привалова о возможных критериях допуска к Олимпиаде

Первый вице-президент Вcероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова прокомментировала идею о допуске россиян к Олимпиаде-2024 в составе «сборной беженцев».

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