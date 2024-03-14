Алан Бадоев раскрыл, что задумала Пугачева: «Клип про отношения с Кристиной. Последний»

Алан Бадоев долгие годы работы со звездами российской эстрады, но после того, как на сцене произошли глобальные перемены, как и многие уехавшие, разделил всех бывших коллег на друзей и тех, кто не согласен с его позицией.
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