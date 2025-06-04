В Центральный госархив Петербурга передали документы военнослужащих, погибших на СВО

Рядового Максима Шишкина и младшего сержанта Анатолия Паскаля В Центральном государственном архиве Петербурга прошло мероприятие, посвящённое передаче в архив на хранение документов военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, выпускников Морской технической академии имени адмирала Сенявина – рядового Максима Шишкина и младшего сержанта Анатолия Паскаля, сообщили в группе Центрального государственного архива во ВКонтакте.