В Челябинске пьяный мужчина нанёс знакомому 6 ударов ножом и убил его

Утром 5 октября на улице Первой Пятилетки в Челябинске 26-летний мужчина во время пьяной ссоры нанёс знакомому не менее шести ножевых ранений, от которых 32-летний потерпевший умер на месте.
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